Gli Amish tornano con una ballata per ritrovare la magia del Natale
Arriva in prossimità delle festività natalizie 2025 “Gioia e felicità”, il nuovo singolo degli Amish, band siciliana che lega il proprio ritorno a una canzone pensata per accompagnare il Natale con delicatezza e intensità, intrecciando memoria, emozioni condivise e quel bisogno di luce che ogni fine anno riaccende nei cuori. Un nuovo capitolo per gli . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
