Glenda torna a dedicarsi alla sua passione per la moda e apre un negozio di abbigliamento a Ponsacco

Un nuovo concept store specializzato in abbigliamento donna: apre a Ponsacco in via Augusto Vanni n. 7, 'Glenda Concept Store', il progetto dell'imprenditrice Glenda Rustichelli.Presenti all'inaugurazione il presidente Area Vasta Confcommercio Provincia di Pisa Alessandro Simonelli, l'assessore. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Emiliano vince la sfida e può tornare al suo banco! #Amici25 - facebook.com Vai su Facebook

A 81 anni Glenda Jackson torna in scena a NY - Dopo aver lasciato la politica, e dopo un memorabile "King Lear" all'Old Vic di Londra, Glenda Jackson ha attraversato l'oceano e dopo 30 anni torna a Broadway. Da ansa.it