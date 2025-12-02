Giustizia un tavolo unitario di tutti i comitati del sì al referendum | iniziativa del Cis di Gramazio

Grande successo del Comitato del sì al referendum. Oltre 300 persone al Montarozzo di via Appia Antica a Roma hanno risposto all’appello del Comitato Nazionale che si è costituito per dare linfa alla bontà della riforma della Giustizia e, dunque, al sì al voto popolare di primavera. E’ il primo comitato costituitosi a Roma, coordinato da Domenico Gramazio, direttore della rivista di approfondimento politica, “Realtà nuova”. Presenti di spicco e non solo di area centrodestra: ha partecipato, tra gli altri, Claudio Velardi, direttore de Il Riformista. Presente il presidente della Fondazione Alleanza Nazionale, Giuseppe Valentino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giustizia, un tavolo unitario di tutti i comitati del sì al referendum: iniziativa del Cis di Gramazio

