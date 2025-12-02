Giustizia Sì Confrontiamoci L’Anf scende in campo per il referendum

L’Associazione Nazionale Forense presenta la campagna “Sì. Confrontiamoci” sul referendum sulla giustizia, aprendo un dibattito sulla separazione delle carriere.. Bologna. “Sì. Confrontiamoci”. È questo il claim della campagna di comunicazione sul referendum sulla giustizia che lancia l’Associazione nazionale forense. Una decisione presa nel corso del Consiglio nazionale dell’Anf, riunitosi ieri a Padova, e che ha affrontato ampiamente il tema del referendum di riforma costituzionale avente ad oggetto la separazione delle carriere. Lo rende noto il segretario generale, Giampaolo Di Marco: “La separazione delle carriere fra la magistratura giudicante e quella requirente è una storica rivendicazione dell’avvocatura e dell’Associazione nazionale forense e la sua realizzazione appare essere un importante obiettivo”, sottolinea Di Marco. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

