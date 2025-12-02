Giustizia | Conte ' direttiva Ue per abuso ufficio abolito da Meloni governo torni su suoi passi'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Che brutta figura per l'Italia, che fino a qualche tempo fa veniva lodata per la nostra legge Spazzacorrotti. In un'Europa travolta da un nuovo scandalo corruzione in queste ore, dobbiamo anche fare la figura degli ultimi della classe sul tema della legalità, visto che la proposta europea di direttiva anticorruzione su cui oggi si è trovato l'accordo ricorda al nostro Paese che non si possono cancellare con un tratto di penna - come ha fatto il Governo Meloni – i reati di chi abusa del proprio potere solo per proteggere la casta dei politici e dei colletti bianchi". Lo scrive Giuseppe Conte sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giustizia: Conte, 'direttiva Ue per abuso ufficio abolito da Meloni, governo torni su suoi passi'

