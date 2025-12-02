Giustizia | Conte ' con riforma torna casta dei politici'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Voglio dire che siamo ancora all'inizio, quindi in questo momento è una riforma che ha degli aspetti tecnici che non credo tutti i telespettatori che riescano a seguire. Però è abbastanza chiaro, credo già adesso a tutti gli spettatori, che questa riforma non servirà in nulla ad accelerare i processi e a migliorare la giustizia. Sarà soltanto un modo per scudare i politici rispetto alle inchieste sgradite. Questo è il tema. Ritorna la casta dei politici". Lo dice Giuseppe Conte a Di Martedì su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giustizia: Conte, 'con riforma torna casta dei politici'

