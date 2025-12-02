Giuseppe Conte pensa alla nuova squadra 5 Stelle
Giuseppe Conte avrà già pensato alla nuova squadra apicale del M5S. Il Mattino scrive: “Bisognava attendere: un po’ per dovere politico, per dare la priorità alle campagne elettorali, un po’ per comprendere meglio il futuro di Roberto Fico. L’attuale neogovernatore della Campania, infatti, è anche presidente del comitato di garanzia M5S, un ruolo che ora, con la nuova carica, dovrebbe abbandonare. Un ruolo che diventa centrale nel dedalo di nomine interne che Conte sta apparecchiando” Giuseppe Conte, nuovi vertici dal 2026. Scrive sempre il Mattino: “Qualche pilastro dovrebbe rimanere ben saldo, come il ruolo da vicepresidente vicaria di Paola Taverna: troppo centrale l’ex senatrice nella gestione della «macchina» territoriale dei 5 Stelle. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
