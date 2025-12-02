Giuseppe Borgioli l' uomo che ha lasciato tutto agli ' sconosciuti' che lo hanno accudito negli ultimi anni

Giuseppe Borgioli, ex giornalista, insegnante e consigliere del Consolato Usa a Milano, è morto a 78 anni, nella rsa di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, dove era andato a vivere negli ultimi anni. Un luogo in cui si era sentito al sicuro, accudito e curato. Tanto da decidere di lasciare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

