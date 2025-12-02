Giugliano report sul campo rom | il 58% sono minori Resta il nodo della frequenza scolastica
Sono 119 i nuclei familiari presenti nel campo per un totale di 545 persone di cui 316 sono minori, dunque il 58% della popolazione residente nell’accampamento ha meno i 18 anni. 19 donne in stato di gravidanza, 10 soggetti con patologie gravi. Sono alcuni dei numeri raccolti dall’associazione “21 luglio” relativi al campo rom di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tele Club Italia. . “Oltre il campo”: presentato il report per il superamento dell’insediamento #rom di via Carrafiello a #Giugliano - facebook.com Vai su Facebook
Giugliano, oli esausti nei campi, arrestato giovane rom - Dopo l’arresto la scorsa settimana a Caivano, ancora una volta è stata la control room ... Secondo ilmattino.it
Arrestato 19enne al campo rom: sversava oli esausti nei terreni - Un 19enne è stato arrestato a Giugliano, nel campo rom di via Carrafiello, dopo essere stato sorpreso a sversare oli esausti di motore sull’erba delle campagne circostanti. Lo riporta napolitoday.it
Campi rom: UE blocca lo sgombero a Giugliano/ “Lo Stato italiano deve prima fornire alloggi” - La strategia italiana contro i campi rom è discriminatoria: secondo il Consiglio d'Europa ai nomadi si devono fornire abitazioni prima degli sgomberi In un paese – ovviamente l’Italia – che da anni ha ... Si legge su ilsussidiario.net
Oli esausti versati nei campi, arrestato 19enne a Giugliano in Campania - Un 19enne del campo rom in via Carrafiello a Giugliano in Campania sorpreso a versare oli esausti in campagna: arrestato per sversamento di rifiuti pericolosi ... Come scrive fanpage.it
Napoli, controlli nel campo rom di Poggioreale: sequestrati due cani, trovati oltre 400 kg di rame - Continuano i controlli dei carabinieri ai campi Rom di Napoli e provincia disposti dal comando provinciale. Come scrive msn.com
Rom: associazioni chiedono di “fermare lo sgombero forzato a Giugliano previsto il 30 aprile” - Il Centro Europeo per i Diritti dei Rom (Ercc), con il sostegno dell’Associazione 21 luglio e del Comitato Campano con i Rom, ha presentato un reclamo collettivo al Comitato europeo per i diritti ... Lo riporta agensir.it