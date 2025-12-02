Giugliano report sul campo rom | il 58% sono minori Resta il nodo della frequenza scolastica

Sono 119 i nuclei familiari presenti nel campo per un totale di 545 persone di cui 316 sono minori, dunque il 58% della popolazione residente nell’accampamento ha meno i 18 anni. 19 donne in stato di gravidanza, 10 soggetti con patologie gravi. Sono alcuni dei numeri raccolti dall’associazione “21 luglio” relativi al campo rom di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

