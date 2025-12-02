Giudice sportivo | UFFICIALE 7 squalifiche con quella di Allegri
Tre giocatori sono stati sospesi un turno È arrivato pochi minuti fa il dispositivo del Giudice sportivo in merito alla tredicesima giornata di Serie A. C’era grande attesa per la decisione su Massimiliano Allegri, il tecnico del Milan espulso da Collu dopo il faccia a faccia con lo stesso arbitro nel finale di Milan-Lazio. Giudice sportivo: UFFICIALE, 5 squalifiche con quella di Allegri (AnsaFoto) – Calciomercato.it Ad Allegri non è stata comminata alcuna giornata aggiuntiva. Soltanto 1 giornata, oltre a 10mila euro di multa, come previsto dalla sanzione ricevuta in campo, “per avere, al 52° del secondo tempo, mentre il Direttore di gara si apprestava ad effettuare una on field review’, dirigendosi prima verso il tunnel degli spogliatoi, in segno di dissenso, e raggiunge successivamente l’Arbitro nell’area di revisione, contestato con fare intimidatorio la decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Argomenti simili trattati di recente
Giudice sportivo: confermata una giornata di squalifica per Max Allegri Vai su X
GIUDICE SPORTIVO | Un turno di squalifica per Loris Bacchetti, giunto al quinto giallo stagionale. Il difensore salterà la sfida di mercoledì con l'Atalanta U23, tornando a disposizione per la trasferta di Cerignola. - facebook.com Vai su Facebook
Quante giornate di squalifica per Allegri dopo l'espulsione in Milan-Lazio? La decisione ufficiale del Giudice Sportivo - La decisione del Giudice Sportivo in merito al rosso sventolato da Collu a Massimiliano Allegri nel concitato recupero di Milan- msn.com scrive
Cori razzisti Vlahovic, ufficiale la decisione del Giudice Sportivo dopo Fiorentina Juve: il comunicato svela il provvedimento preso - Cori razzisti Vlahovic, è ufficiale la decisione del Giudice Sportivo dopo quanto successo durante Fiorentina Juve: il comunicato della Lega Il pareggio sul campo (1- Secondo juventusnews24.com
Serie C, Giudice Sportivo: 7 gli squalificati. Stangata a Benedetti (Trapani): 4 giornate - di due minuti l’inizio del secondo tempo, in quanto non si presentavano puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Riporta tuttomercatoweb.com
Giudice sportivo: due squalificati per un turno, Gasperini salta Roma-Napoli. Calhanoglu, arriva la seconda sanzione - Sono due i giocatori squalificati per un turno dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la 12esima giornata di Serie A: Brooke Norton- Lo riporta msn.com