Giudice Sportivo Serie A Inter multata per il comportamento dei propri tifosi | la decisione
Inter News 24 e le sanzioni dopo il 13° turno. Il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha emesso i verdetti disciplinari relativi all’ultima giornata di campionato, comminando sanzioni pesanti che colpiscono in particolare le panchine. La notizia di maggior rilievo riguarda Massimiliano Allegri. L’allenatore del Milan, protagonista di un finale incandescente nel big match contro la Lazio, è stato punito con una giornata di squalifica e un’ammenda di 10.000 euro. Le motivazioni della squalifica di Allegri: intimidazione e provocazione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
GIUDICE SPORTIVO | Un turno di squalifica per Loris Bacchetti, giunto al quinto giallo stagionale. Il difensore salterà la sfida di mercoledì con l'Atalanta U23, tornando a disposizione per la trasferta di Cerignola. Vai su X
GIUDICE SPORTIVO | Un turno di squalifica per Loris Bacchetti, giunto al quinto giallo stagionale. Il difensore salterà la sfida di mercoledì con l'Atalanta U23, tornando a disposizione per la trasferta di Cerignola. - facebook.com Vai su Facebook
Giudice Sportivo – Ammenda per l’Inter. Un turno ad Allegri: “Con fare intimidatorio…” - Lazio è costata a Massimiliano Allegri la sanzione di una giornata di squalifica e una multa di 10mila euro da parte del giudice sportivo di serie A, Gerardo ... fcinter1908.it scrive
Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: tre squalificati. Un turno e ammenda per Allegri - Sono tre i calciatori di Serie A squalificati per un turno dal Giudice Sportivo, all’esito delle gare della tredicesima giornata. Da tuttonapoli.net
Giudice Sportivo Serie A: tre calciatori squalificati, la decisione su Allegri dopo Milan-Lazio - Le decisioni del giudice sportivo della Lega Calcio dopo il weekend dedicato alla 13a giornata della Serie A: i club multati e chi salterà il prossimo turno. Si legge su sport.virgilio.it
Serie A, Allegri squalificato e multato dopo Milan-Lazio: tutte le decisioni del giudice sportivo - Max Allegri, l'allenatore dei rossoneri, è stato squalificato per una giornata, inoltre dovrà pagare una multa di 10. corrieredellosport.it scrive
Giudice Sportivo Serie A: ammenda all'Inter per i cori dei tifosi, Calhanoglu salta la prima dell'anno prossimo - Il Giudice Sportivo della 38esima e ultima giornata di Serie A è stato diramato nel pomeriggio. Come scrive calciomercato.com
Guendouzi sarà multato: nessuna squalifica - Per quanto riguarda la Lazio, è stata comminata una multa di 5mila euro a Matteo Guendouzi. Scrive msn.com