Giudice Sportivo Cagliari i sardi non hanno avuto particolari sanzioni Ma gli uomini di Pisacane devono prestare massima attenzione

Calcionews24.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giudice Sportivo Cagliari: tutte le decisioni dopo la 13ª giornata di Serie A. Nessuna squalifica, ma i sardi devono prestare massima attenzione Sono state pubblicate oggi le delibere del Giudice Sportivo Cagliari relative alla 13ª giornata di Serie A, turno che ha visto i rossoblù uscire sconfitti per 2-1 dall’Allianz Stadium nel match contro la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

giudice sportivo cagliari i sardi non hanno avuto particolari sanzioni ma gli uomini di pisacane devono prestare massima attenzione

© Calcionews24.com - Giudice Sportivo Cagliari, i sardi non hanno avuto particolari sanzioni. Ma gli uomini di Pisacane devono prestare massima attenzione

Altre letture consigliate

Giudice Sportivo Cagliari, arriva la decisione dopo la 13a giornata! Tutte le novità - Giudice Sportivo Cagliari, è stata resa nota la decisione sui rossoblù al termine del 13° turno di Serie A. Si legge su cagliarinews24.com

giudice sportivo cagliari sardiJuventus-Cagliari, moviola: Var muto su rigore negato ai sardi, Yildiz gol e proteste - La prova dell’arbitro senese Valerio Crezzini allo Stadium nell’anticipo pomeridiano della 13esima giornata di A Juventus- Segnala sport.virgilio.it

giudice sportivo cagliari sardiIl nuovo socio del Cagliari Maurizio Fiori: "Sardo orgoglioso, felice di questo investimento" - Così Maurizio Fiori, il referente della società americana che ha acquisito una parte delle quote del Cagliari ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Giudice Sportivo Cagliari Sardi