Giubileo in tour sabato 6 dicembre visita guidata al Santuario di Montenero
Sabato 6 dicembre, dalle 15.30 per Giubileo in Tour, si terrà la visita guidata “La bella collina: Montenero e il suo Santuario”, percorso che offrirà un'esperienza immersiva tra le meraviglie del Santuario della Madonna delle Grazie, la sua storia e le numerose opere d'arte custodite al suo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
