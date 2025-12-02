Dal mare e dalle pinete di Cervia, al Corno alle Scale, la vetta più alta dell’Appennino bolognese. Sarà questo il tragitto della nona tappa del Giro d’Italia 2026, l’attesissima manifestazione sportiva che vede l’ Emilia-Romagna ancora una volta tra le regioni protagoniste. La competizione ciclistica su strada per eccellenza, tra le più prestigiose al mondo, torna per la sua 109esima edizione in un territorio dove le due ruote sono da sempre di casa. Tant’è che nell’edizione 2026 sarà proprio l’Emilia-Romagna ad ospitare la partenza del Giro Women, con tre tappe complessive. Le due gare ciclistiche, Giro d’Italia e Giro Women, sono state presentate a Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giro d’Italia, mare e pinete. Il 17 maggio sarà a Cervia