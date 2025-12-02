Giro d’Italia e Giro Women | presentate le edizioni 2026 delle competizioni tricolori
Roma – E’ stata presentata la 109esima edizione del Giro d’Italia, all’Auditorium Parco della Musica a Roma. Si svolgerà dall’8 al 31 maggio 2026 e per la sedicesima volta nella storia avrà una partenza fuori Italia. Sarà la Bulgaria lo scenario dello start della storica competizione tricolore e in terra straniera sono in programma le prime tre tappe. Il ‘Grande Arrivo’ vedrà Roma ancora una volta protagonista, in una spettacolare gara finale. La cronometro individuale (Tappa Bartali) sarà in Toscana con un percorso di 40,2 km. Ci saranno otto tappe in pianura e sette in montagna. Con otto arrivi in salita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
