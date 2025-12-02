Giro d’Italia a Napoli il pokerissimo della Città Metropolitana Omaggio a Bagnoli e all’America’s Cup nell’anno di Napoli capitale europea dello Sport
Manfredi: “Coppa America, Giro d’Italia, Capitale europea dello Sport, Napoli al centro del Mediterraneo anche nello sport”. Cairo: “Con l’America’s Cup la tappa di Napoli diventa iconica”. Napoli Capitale europea dello Sport. Napoli capitale della Vela mondiale, con l’America’s Cup. E Napoli capitale anche del ciclismo: il prossimo 14 maggio, infatti, per la quinta volta consecutiva, il Giro d’Italia farà tappa a Napoli. Un record nella storia del ciclismo moderno. Un pokerissimo voluto fortemente dalla Città Metropolitana di Napoli, con il Sindaco Gaetano Manfredi, in sinergia con le altre istituzioni per un 2026 all’insegna della valorizzazione della straordinaria bellezza di Parthenope e della sua area metropolitana, con il suo carico di storia, arte, cultura, ambiente, paesaggio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
