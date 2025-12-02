Giro d’Italia 2026 svelate le tappe | percorso e programma della gara

Presentata l'edizione 2026 del Giro d'Italia, la 109esima nella storia della corsa rosa. All'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, teatro per la quarta volta di fila della passerella finale, sono state svelate le 21 tappe che caratterizzeranno un percorso di 3.459 chilometri con dislivello di 49.150 metri. La grande partenza sarà, per la prima volta nella storia (e la 16esima dall'estero) dalla Bulgaria, venerdì 8 maggio. Qui si svolgeranno le prime tre frazioni. Chiusura fissata domenica 31 lungo le vie della Capitale. Per quanto riguarda i dati tecnici, sono in programma sette arrivi in salita, cinque tappe di alta montagna e otto di pianura: punto più alto sarà il Passo Giau con i suoi 2.

