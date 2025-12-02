Giro d’Italia 2026 parte dalla Bulgaria e sfida le Alpi per concludersi a Roma
Il Giro d’Italia 2026 inizierà il 6 maggio con una Grand Partenza in Bulgaria, annuncia la RCS Sport. La Corsa Rosa, di 3.459 km, terminerà a Roma il 31 maggio dopo un percorso con 50.000 metri di dislivello e un tributo al sisma del Friuli. Il percorso: sfida estrema e tributi storici L’edizione 109, presentata all’Auditorium della Musica di Roma, propone un menu tecnico: una cronometro individuale di 40,2 km, otto tappe di pianura, sette di media montagna e cinque di alta montagna con sette arrivi in salita. La Cima Coppi sarà il Passo Giau (2.233 m). La “Montagna Pantani” è stata designata in Piani di Pezzè, mentre la “Tappa Bartali” è la cronometro toscana Viareggio-Massa. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
