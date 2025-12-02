Giro d’Italia 2026 la tappa di Milano sarà un circuito cittadino
Milano, 2 dicembre 2025 – Il Giro d’Italia ritorna a Milano il 24 maggio 2026, dopo quattro anni di assenza e “non sarà una tappa a cronometro”. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione dei mercatini di Natale in Duomo. "Sara' una tappa - ha spiegato - probabilmente non a cronometro, magari l'anno prossimo, ma sarà un circuito cittadino e quindi mi pare una buona soluzione per poter vedere e godere appieno della tappa, evitando un passaggio veloce o magari anche un arrivo semplice, per cui abbiamo lavorato su questa ipotesi", ha concluso il sindaco. La prima volta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
