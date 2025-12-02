Giro d’Italia 2026 la tappa di Milano sarà un circuito cittadino

Ilgiorno.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 2 dicembre 2025 – Il Giro d’Italia ritorna a Milano il 24 maggio 2026, dopo quattro anni di assenza e “non sarà una tappa a cronometro”. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione dei mercatini di Natale in Duomo. "Sara' una tappa - ha spiegato - probabilmente non a cronometro, magari l'anno prossimo, ma sarà un circuito cittadino e quindi mi pare una buona soluzione per poter vedere e godere appieno della tappa, evitando un passaggio veloce o magari anche un arrivo semplice, per cui abbiamo lavorato su questa ipotesi", ha concluso il sindaco. La prima volta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

giro d8217italia 2026 la tappa di milano sar224 un circuito cittadino

© Ilgiorno.it - Giro d’Italia 2026, la tappa di Milano sarà un circuito cittadino

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

giro d8217italia 2026 tappaGiro d’Italia 2026: tutte le insidie del percorso - Il Giro d'Italia 2026 partirà dalla Bulgaria e presenta un percorso tecnico disseminato di insidie: dove si deciderà la gara? Riporta bikeitalia.it

giro d8217italia 2026 tappaIl Giro d'Italia 2026 torna a Milano (con circuito cittadino): date e tappe in Lombardia - Il Giro d'Italia torna a Milano nel 2026: l'edizione numero 109 della corsa in rosa è stata presentata il primo dicembre 2025, insieme al Giro d'Italia Women, all'Auditorium Parco ... Lo riporta mentelocale.it

giro d8217italia 2026 tappaGiro 2026, ora è ufficiale: la 6^ tappa sarà la Paestum-Napoli - Per il quinto anno di fila il lungomare Caracciolo ospiterà il traguardo di una frazione della corsa rosa. Come scrive rainews.it

Giro d’Italia 2026, passaggio fra valli e laghi bresciani il 27 maggio - La 109esima edizione della Corsa Rosa partirà dalla Bulgaria l’8 maggio e si concluderà a Roma il 31. Segnala giornaledibrescia.it

Il Giro d'Italia torna a Milano nel 2026 (ma non per la tappa finale) - Milano, e poi la 17esima, mercoledì 27 maggio, che porterà la carovana dei ciclisti da Cassano d'Adda (Milano) ad Andalo ... Scrive milanotoday.it

giro d8217italia 2026 tappaLa presentazione del Giro d'Italia 2026, partenza in Bulgaria: tappa a Napoli tra Bagnoli e Caivano - La prossima edizione è stata presentata nel pomeriggio di lunedì 1° dicembre con una diretta ... Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Giro D8217italia 2026 Tappa