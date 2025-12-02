Giro di affitti in nero | scoperta maxi evasione

Camerino, 2 dicembre 2025 - Operazione dei finanzieri della tenenza di Camerino a contrasto degli affitti in nero: sono stati contestati 111.504 euro di redditi fondiari non dichiarati. Un’attività di polizia economico-finanziaria per cui sono scattati i controlli delle Fiamme Gialle e sono spuntate irregolarità sugli affitti di immobili. Dalla consultazione delle banche dati, è emerso che un soggetto, proprietario di diversi immobili, aveva stipulato una serie di contratti di comodato a uso gratuito che riguardavano le sue numerose proprietà. Tra i comodatari e il reale proprietario, però, non è intercorso alcun legame di parentela che avrebbe potuto giustificare la concessione dell’immobile a titolo gratuito e i comodatari sono risultati essere cittadini stranieri che non hanno evidenziato alcuna circostanza o fornito elementi concreti per giustificare la conduzione di un’abitazione altrui gratuitamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giro di affitti in nero: scoperta maxi evasione

