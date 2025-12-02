Inter News 24 Giovanili Inter, quinto successo di fila per i giovani nerazzurri: D’Agostino trascina, Strand ancora in gol nella rincorsa alla Roma. L’Inter U18 di Marco Fautario continua a correre forte. I nerazzurri hanno superato il Lecce con un netto 3-0, centrando la quinta vittoria consecutiva e issandosi al secondo posto, a sole due lunghezze dalla Roma, con ancora una gara da recuperare. Una marcia ritrovata che conferma il grande momento del gruppo, cresciuto molto nelle ultime settimane sia sul piano tecnico che mentale. Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso sullo 0-0, l’Inter alza i giri nella ripresa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Giovanili Inter, poker di vittorie e sorpasso sfiorato, Fautario vola a -2 dalla vetta con una squadra arrembante