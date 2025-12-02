Giovane ucciso dal monossido | Tutti i migranti scendano in piazza

“Tutti i migranti scendano in piazza con noi per dire basta a questa situazione disumana e rendere dignità ai migranti che contribuiscono, in gran parte, alla ricchezza di questo Paese”. A prendere posizione sono i membri dell’associazione immigrati di Pordenone dopo i tragici fatti in via Barcis. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

BARI - La città rende omaggio al giovane militante comunista ucciso da un gruppo neofascista. Cerimonia con il sindaco, la famiglia e le realtà antifasciste - facebook.com Vai su Facebook

#Napoli 19enne ucciso in un agguato. Marco Pio Salomone, il giovane ucciso con un colpo di pistola in testa, non era l'obiettivo del killer 15enne, reo confesso. L'obiettivo era seduto sul sedile davanti. Il 15enne ha detto di aver agito da solo a piedi. Vai su X

Intossicazione da monossido di carbonio a Pordenone: muore un giovane afgano - Insieme a lui due connazionali trasferiti d'urgenza all'ospedale di Trieste per il trattamento in camera iperbarica ... Segnala rainews.it

