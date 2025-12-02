Giovane ucciso dal monossido | Tutti i migranti scendano in piazza

Pordenonetoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti i migranti scendano in piazza con noi per dire basta a questa situazione disumana e rendere dignità ai migranti che contribuiscono, in gran parte, alla ricchezza di questo Paese”. A prendere posizione sono i membri dell’associazione immigrati di Pordenone dopo i tragici fatti in via Barcis. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

