Giovane mamma denuncia l' ex compagno di 24 anni | Ha picchiato il nostro bambino con una cintura

A Torino, è iniziato ieri, 1 dicembre, il processo di primo grado a un uomo di 24 anni accusato di abuso di mezzi di correzione per aver colpito il figlio di neppure due anni con una cintura. L’imputato, in un altro processo, deve anche difendersi dall’accusa di maltrattamenti alla ex fidanzata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

