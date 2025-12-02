Giovane Inter la rivelazione di Moretto | Operazione per l’estate non piace soltanto a Chivu! Svelata la posizione del Verona

Inter News 24 Giovane Inter, la rivelazione di Moretto sull’attaccante brasiliano del Verona: a gennaio non si muove ma occhio agli scenari per l’estate. Si intensificano le indiscrezioni di mercato riguardanti un possibile approdo di Giovane in nerazzurro. L’attaccante brasiliano, attualmente in forza all’Hellas Verona, è finito nel mirino della Beneamata per le sue caratteristiche tecniche, apprezzate sia dal tecnico Cristian Chivu che dalla società di Viale della Liberazione. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, però, il club scaligero non intende privarsi del giocatore nella finestra di gennaio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giovane Inter, la rivelazione di Moretto: «Operazione per l’estate, non piace soltanto a Chivu!». Svelata la posizione del Verona

