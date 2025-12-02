Giornate di Cinema | i prossimi film distribuiti da I Wonder Pictures da Marty Supreme a Il suono di una caduta

Prima della fine del 2025 I Wonder Pictures porterà in sala Eternity e La mia famiglia a Taipei. Da gennaio in poi, il listino si infittisce. Ne parliamo con Emanuela Ceddia, Vice President and Head of Marketing. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Giornate di Cinema: i prossimi film distribuiti da I Wonder Pictures, da Marty Supreme a Il suono di una caduta

Argomenti simili trattati di recente

Alle Giornate professionali di cinema in corso di svolgimento a Sorrento, abbiamo incontrato Giampaolo Letta, Amministratore Delegato di Medusa Film, per un breve punto sullo stato del cinema e sul listino dei titoli della società. - facebook.com Vai su Facebook

A Roma si svolgono le Giornate del cinema kazako Vai su X

Giornate di Cinema: i prossimi film distribuiti da I Wonder Pictures, da Marty Supreme a Il suono di una caduta - Prima della fine del 2025 I Wonder Pictures porterà in sala Eternity e La mia famiglia a Taipei. Secondo comingsoon.it

Giornate di Cinema: i prossimi film Medusa presentati dall'AD Giampaolo Letta, da Checco Zalone a Ficarra e Picone - Agli incontri professionali in corso di svolgimento a Sorrento, abbiamo incontrato Giampalo Letta, Amministratore Delegato di Medusa Film, per un breve punto sullo stato del cinema e sul listino dei t ... Lo riporta comingsoon.it

Disney: ecco i film in arrivo nei cinema nei prossimi mesi - Disney Italia ha annunciato i film in arrivo nei cinema, durante la 48° 48esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento. Si legge su vgmag.it

Disney svela i film in arrivo: da Avatar ai grandi ritorni del 2026 - Per gli appassionati della galassia lontana lontana, il 20 maggio 2026 segnerà il debutto sul grande schermo ... Come scrive hdblog.it

I nuovi film Disney in arrivo al cinema nel 2026 - Da “Avatar: Fuoco e Cenere” a “Il Diavolo Veste Prada 2”, i titoli da non perdere in sala Ci sono ottime notizie per gli appassionati di cinema e del mondo Disney: nei prossimi mesi arriveranno nelle ... Come scrive sorrisi.com

La Grazia di Paolo Sorrentino in anteprima alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento - Il nuovo film di Paolo Sorrentino al centro della presentazione di Piperfilm che animerà le Giornate Professionali di Cinema di Sorrento. Segnala msn.com