Giornate di Cinema | i prossimi film Disney in arrivo al cinema da Avatar | Fuoco e Cenere a Toy Story 5

The Walt Disney Company Italia ha presentato alle Giornate di Cinema di Sorrento il proprio listino di uscite cinematografiche fino alla prima metà del 2026. Ne abbiamo parlato con Giulio Carcano che ricopre il ruolo di Director Theatrical Distribution, Sales. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Giornate di Cinema: i prossimi film Disney in arrivo al cinema, da Avatar: Fuoco e Cenere a Toy Story 5

Approfondisci con queste news

Alle Giornate professionali di cinema in corso di svolgimento a Sorrento, abbiamo incontrato Giampaolo Letta, Amministratore Delegato di Medusa Film, per un breve punto sullo stato del cinema e sul listino dei titoli della società. - facebook.com Vai su Facebook

A Roma si svolgono le Giornate del cinema kazako Vai su X

Giornate di Cinema: i prossimi film Medusa presentati dall'AD Giampaolo Letta, da Checco Zalone a Ficarra e Picone - Agli incontri professionali in corso di svolgimento a Sorrento, abbiamo incontrato Giampalo Letta, Amministratore Delegato di Medusa Film, per un breve punto sullo stato del cinema e sul listino dei t ... Secondo comingsoon.it

Disney: ecco i film in arrivo nei cinema nei prossimi mesi - Disney Italia ha annunciato i film in arrivo nei cinema, durante la 48° 48esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento. Lo riporta vgmag.it

Disney svela i film in arrivo: da Avatar ai grandi ritorni del 2026 - Per gli appassionati della galassia lontana lontana, il 20 maggio 2026 segnerà il debutto sul grande schermo ... Si legge su hdblog.it

Giornate professionali di cinema| al via la 48^ edizione a Sorrento - È iniziata a Sorrento la 48ª edizione della Giornate professionali di cinema - Come scrive universalmovies.it

Giornate Professionali di Cinema a Sorrento, da oggi fino a giovedì 4 - Proiezioni in anteprima, incontri e seminari caratterizzano il programma della manifestazione, tra i principali appuntamenti dell’industria cinematografica italiana. Segnala mymovies.it

La Grazia di Paolo Sorrentino in anteprima alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento - Il nuovo film di Paolo Sorrentino al centro della presentazione di Piperfilm che animerà le Giornate Professionali di Cinema di Sorrento. Come scrive msn.com