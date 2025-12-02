Giornata Mondiale Aids il Comune di Messina ha incontrato i giovani con Noi siamo le nostre scelte

In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, nella mattinata di ieri, 1 dicembre, il Comune di Messina con le Partecipate Messina Social City e Atm, in collaborazione con l’associazione Arcigay Makwan Messina, l’Università degli Studi di Messina, l’ASP ME, l’Azienda Ospedaliera Policlinico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

