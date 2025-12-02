Giornata internazionale disabilità la Cgil denuncia | Abruzzesi costretti agli arresti domiciliari non è garantita la riparazione delle carrozzine
"Dopo 26 anni le persone abruzzesi con grave disabilità sono costrette agli arresti domiciliari per i reati commessi dalla Pubblica amministrazione. Viva il 3 dicembre!". È la denuncia che arriva dal segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, e il responsabile regionale Cgil. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
