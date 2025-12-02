Giornata di orientamento al Sant’Anna | 140 studenti scoprono le professioni socio sanitarie
Si è svolta questa mattina, nell’auditorium dell’ospedale Sant’Anna di Como, la giornata di orientamento “I giovani e le professioni socio sanitarie”, organizzata da Asst Lariana e ospedale Valduce in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Como e rivolta agli studenti delle. 🔗 Leggi su Quicomo.it
