Giornata di orientamento al Sant’Anna | 140 studenti scoprono le professioni socio sanitarie

Quicomo.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta questa mattina, nell’auditorium dell’ospedale SantAnna di Como, la giornata di orientamento “I giovani e le professioni socio sanitarie”, organizzata da Asst Lariana e ospedale Valduce in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Como e rivolta agli studenti delle. 🔗 Leggi su Quicomo.it

