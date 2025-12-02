Giornata della Disabilità 2025 | un ricco programma di eventi tra Terni Narni e Acquasparta
Il Distretto Narni-Amelia della Usl Umbria 2, insieme ai centri diurni e con il supporto del Cospea Village, organizza per il 3 dicembre 2025 un ricco calendario di iniziative in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, nel segno del motto “Un giorno all’anno, tutto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
