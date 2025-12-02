Oreste è seduto in poltrona con il capo chino, mentre la sorella Elettra gli tiene una mano sulla spalla: hanno il volto di manichini ma braccia e gambe umane, e tutta la scena esprime un’atmosfera quasi familiare, di intimità e tenerezza. Era il 1968 quando Giorgio de Chirico, ottantenne, dipinse questa tela, ’Elettra consolatrice’. Già nel 1923 si era ispirato allo stesso mito ma la scena era completamente diversa, forte, dolorosa, tragica: Oreste si copriva il volto con la mano per non vedere il pugnale ai suoi piedi, Elettra teneva il pugno stretto in un gesto di rabbia. Giunto quasi alla fine della sua vita e del suo percorso artistico, fra il 1968 e il 1978 Giorgio de Chirico tornò su temi e figure del suo universo poetico, affrontandoli con una rinnovata libertà creativa, uno sguardo più sereno, un’ironia più vivace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giorgio de Chirico e il sogno limpido dell'ultima metafisica