Gioco d’azzardo on line | arresti a Salerno Napoli e Foggia

Anteprima24.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Da questa mattina, a seguito di provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura – Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno, supportati da militari dei Reparti Territoriali e delle Compagnie del Comando Provinciale, da due team delle Aliquote di Primo Intervento di Salerno e dal 7º Nucleo Elicotteri di Pontecagnano (SA) e del Nucleo Cinofili di Sarno (SA), stanno eseguendo, sulle province di Salerno, Napoli e Foggia, un provvedimento che prevede misure cautelari personali e reali a vario titolo nei confronti di diversi soggetti indagati per associazione a delinquere finalizzata all’ esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, con l’aggravante dell’agevolazione ad associazioni di tipo mafioso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

gioco d8217azzardo on line arresti a salerno napoli e foggia

© Anteprima24.it - Gioco d’azzardo on line: arresti a Salerno, Napoli e Foggia

Scopri altri approfondimenti

Gioco online, dietro il boom nei piccoli Comuni l’ombra della criminalità organizzata - Si spende più per l’azzardo che per la sanità pubblica, che si ferma a 138 miliardi di euro. repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gioco D8217azzardo On Line