Tempo di lettura: < 1 minuto Da questa mattina, a seguito di provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura – Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno, supportati da militari dei Reparti Territoriali e delle Compagnie del Comando Provinciale, da due team delle Aliquote di Primo Intervento di Salerno e dal 7º Nucleo Elicotteri di Pontecagnano (SA) e del Nucleo Cinofili di Sarno (SA), stanno eseguendo, sulle province di Salerno, Napoli e Foggia, un provvedimento che prevede misure cautelari personali e reali a vario titolo nei confronti di diversi soggetti indagati per associazione a delinquere finalizzata all’ esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, con l’aggravante dell’agevolazione ad associazioni di tipo mafioso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gioco d’azzardo on line: arresti a Salerno, Napoli e Foggia