Gioco d’azzardo on line | arresti a Salerno Napoli e Foggia
Tempo di lettura: < 1 minuto Da questa mattina, a seguito di provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura – Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno, supportati da militari dei Reparti Territoriali e delle Compagnie del Comando Provinciale, da due team delle Aliquote di Primo Intervento di Salerno e dal 7º Nucleo Elicotteri di Pontecagnano (SA) e del Nucleo Cinofili di Sarno (SA), stanno eseguendo, sulle province di Salerno, Napoli e Foggia, un provvedimento che prevede misure cautelari personali e reali a vario titolo nei confronti di diversi soggetti indagati per associazione a delinquere finalizzata all’ esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, con l’aggravante dell’agevolazione ad associazioni di tipo mafioso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
Dal Tretis di legno alla Palla avvelenata Il gioco sano per allontanare l'azzardo e il pericolo ludopatia - facebook.com Vai su Facebook
1977 ‘E sigarette 'e contrabbando, le macchine belle, il gioco d’azzardo. Dove sta l’America? Lontano. I sogni al mattino fanno leggera l'anima, di notte sono incubi che la imprigionano... Ciao Pietro. Ciao Imma... #GomorraLeOrigni #StayTuned Vai su X
Gioco online, dietro il boom nei piccoli Comuni l’ombra della criminalità organizzata - Si spende più per l’azzardo che per la sanità pubblica, che si ferma a 138 miliardi di euro. repubblica.it scrive