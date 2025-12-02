Ginocchio ko allarme Gatti | altra batosta per la Juve

La Juventus ritrova la vittoria con Spalletti, però la sfortuna continua a colpire: batosta per Federico Gatti. La Juventus guidata da Luciano Spalletti, subentrato a Tudor dopo l’esonero che aveva lasciato l’ambiente piuttosto scosso, sembra finalmente iniziare a trovare un minimo di ordine. Infatti il tecnico ha avuto qualche giorno in più per lavorare con calma sul gruppo, e almeno nei risultati qualcosa comincia a emergere. La vittoria era attesa da settimane e, senza ombra di dubbio, ha ridato fiato a una squadra che si stava trascinando tra incertezze e tensioni. Però, come spesso accade dalle parti della Continassa, la serenità dura sempre troppo poco. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

