Gilmour | Sono già impaziente di tornare in campo questo era il momento giusto per operarmi

Billy Gilmour si è operato ieri alla pubalgia a Londra e ci vorrà un po’ per rivederlo in campo, dopo l’ultima presenza disputata, nel match contro il Como. Ma intanto, ha rassicurato che l’operazione è andata bene. Il messaggio di Gilmour. Il centrocampista scozzese del Napoli ha scritto sul suo profilo Instagram: «L’inizio della strada verso la guarigione dopo un intervento chirurgico riuscito. Dopo un periodo di fastidio che mi portava dolore, abbiamo lavorato con specialisti per trovare il momento giusto per sottoporci alle cure e aiutarmi a lasciarmi alle spalle questo problema. Mi mancherà giocare le partite e i tifosi, ma sono già impaziente di tornare in campo e concentrarmi sul viaggio che mi aspetta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

