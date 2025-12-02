Gilmour operato | due mesi di stop per la pubalgia

La mediana del Napoli perde un altro tassello in un momento già complicatissimo. Dopo gli stop . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Gilmour operato: due mesi di stop per la pubalgia

SSCN - Napoli, Gilmour operato al Wellington Hospital di Londra: la nota del club azzurro ift.tt/5ld74om Vai su X

