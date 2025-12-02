Gilmour operato a Londra | due mesi di stop confermati

Il Corriere dello Sport racconta che Billy Gilmour ha concluso ieri, a Londra, l’operazione destinata a . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Gilmour operato a Londra: due mesi di stop confermati

Approfondisci con queste news

#Napoli, #Gilmour sarà operato domani a Londra: la scelta anche in ottica Mondiale napolicalcionews.it/news-calcio-na… Vai su X

Brutta notizia per il Napoli: Gilmour si opera Il Napoli perde Billy Gilmour per un lungo periodo: il centrocampista scozzese, alle prese da tempo con la pubalgia, peggiora e verrà operato lunedì a Londra. Il rientro è previsto nel 2026. #ASRoma #Napoli #Ro - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, oggi Gilmour si opera a Londra! Ecco cosa filtra sui tempi di recupero - infortuni in casa Napoli prosegue, soprattutto nel reparto di centrocampo, al momento quello maggiormente falcidiato. Riporta ilnapolionline.com

Intervento su Gilmour, i tempi di stop e il percorso del recupero. Rinuncia forzata a top gare - Billy Gilmour è stato operato ieri a Londra assistito dal dottor Gennaro De Lu ... Come scrive ilnapolionline.com

Il Napoli perde anche Gilmour: sarà operato per la pubalgia. Fuori due mesi - La decisione dell'intervento chirurgico per il centrocampista è stata ufficializzata ... Lo riporta milannews.it

Gilmour si deve operare, altro infortunio per il Napoli: Conte resta con soli quattro centrocampisti - Il centrocampista scozzese finirà sotto i ferri a Londra e sarà assente per quasi due mesi ... Lo riporta fanpage.it

Napoli, Gilmour operato al Wellington Hospital di Londra: la nota del club azzurro - Billy Gilmour oggi è stato sottoposto a intervento chirurgico al Wellington Hospital di Londra. Segnala pianetazzurro.it

Billy Gilmour operato: quante gare salterà e la possibile data del rientro in campo - Billy Gilmour si è operato ieri a Londra per risolvere i problemi di pubalgia che non gli hanno più permesso di scendere in campo dopo la gara Napoli- Riporta msn.com