Gilmour come è andata l' operazione a Londra | la nota del Napoli

Billy Gilmour si è sottoposto nella giornata di lunedì a un intervento chirurgico presso il Wellington Hospital di Londra. Il centrocampista del Napoli era fermo ai box da qualche settimana per problemi di pubalgia.L’intervento - spiega il club partenopeo in una nota - è stato eseguito dal prof. 🔗 Leggi su Napolitoday.it