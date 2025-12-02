Gilmour come è andata l' operazione a Londra | la nota del Napoli
Billy Gilmour si è sottoposto nella giornata di lunedì a un intervento chirurgico presso il Wellington Hospital di Londra. Il centrocampista del Napoli era fermo ai box da qualche settimana per problemi di pubalgia.L’intervento - spiega il club partenopeo in una nota - è stato eseguito dal prof. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
UFFICIALE – #Gilmour, operazione a Londra andata a buon fine: il comunicato del #Napoli Vai su X
Antonio Conte in conferenza dopo la vittoria contro la Roma: "La spiegazione è semplice, tutti ci siamo resi conto delle difficoltà del momento a livello di indisponibilità dei calciatori. La situazione è troppo evidente ed è andata peggiorando, domani Gilmour si - facebook.com Vai su Facebook
GAZZETTA - Napoli, operazione Gilmour, per lo scozzese si prevede un lungo stop, i tempi - Secondo la Gazzetta dello Sport, lo stop di Billy Gilmour a seguito dell'operazione per curare la pubalgia sarà lunghissimo. Segnala napolimagazine.com