Gigolò per caso 2 - La sex guru | trailer trama e data di uscita della nuova stagione della serie italiana

Today.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era stata una delle serie più viste in Italia nelle feste di Natale di un paio di anni fa, e nell'estate 2025 era arrivata la conferma ufficiale del rinnovo. Ora Prime Video ha svelato il trailer ufficiale e tutte le informazioni su cast, trama e data di uscita di Gigolò per caso 2, sottotitolo. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

