Gigolò per caso 2 – La Sex Guru | Prime Video svela la data d’uscita | chi sono le new entry

Serie tv. “Gigolò per caso 2 – La Sex Guru”, svelata la data d’uscita: nel cast arriva la famosissima – Certe serie tornano in punta di piedi, altre bussano forte. E poi c’è Gigolò per caso 2 – La Sex Guru, che fa entrambe le cose: elegante nell’annuncio, ma impossibile da ignorare. Prime Video ha diffuso il trailer e il poster ufficiale della nuova stagione, preparando il terreno a quello che si annuncia come uno dei ritorni più chiacchierati del 2026. Per ora il servizio streaming ha lasciato cadere solo qualche indizio: una nuova minaccia per l’improbabile duo padre-figlio, un’atmosfera ancora più frizzante e un’energia che, già nel materiale promozionale, promette fuochi d’artificio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Gigolò per caso 2 – La Sex Guru”: Prime Video svela la data d’uscita: chi sono le new entry

