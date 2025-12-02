Giardini di plastica | 2 milioni di euro per la messa in sicurezza

2 milioni di euro per la riqualificazione dei giardini di plastica. È il costo della manutenzione per l'area che si trova a ridosso del centro dei liguri, sede degli uffici di Regione Liguria. Ad annunciarlo è stato l'assessore ai lavori pubblici Massimo Ferrante rispondendo a un'interrogazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

