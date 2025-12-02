Giannoni e i furti | Mai detto quelle cose

SANTA CROCE "Non ho mai detto quelle parole, ma non ho nemmeno mai espresso i concetti che mi si attribuiscono nell’articolo pubblicato ieri da La Nazione. Non conosco il signore che mi attribuisce queste parole e apprendo dai media che è un commerciante. Prendo categoricamente le distanze da queste affermazioni, anche perché non è mia abitudine, né tanto meno mio compito, pronunciarmi sulla procedibilità di eventuali atti di polizia". Lo dice il sindaco Roberto Giannoni (nella foto) rispondendo a Cristiano Ulivi, titolare di una lavanderia derubata nelle notti scorse a Santa Croce. Ulivi, al nostro giornale, ha dichiarato che un commerciante di Castelfranco "ha istituito una sorta di comitato per raccogliere tutte le denunce di chi è stato ’visitato’ da questa persona, presentandole poi al sindaco di Santa Croce; il problema è che, stando a quanto risposto dal primo cittadino, non potendo prendere in considerazione le denunce provenienti da altri comuni, sarebbero poche quelle relative a Santa Croce per poter agire". 🔗 Leggi su Lanazione.it

