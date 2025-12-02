Gianluca Zeffiro rilancia Nun T’aggia Perdere omaggio contemporaneo alla melodia napoletana di Pino Mauro
Con il nuovo singolo Nun T’aggia Perdere, in uscita l’8 dicembre, Gianluca Zeffiro riporta al centro un classico della melodia napoletana firmato da Pino Mauro, rileggendolo con una sensibilità contemporanea e con l’intento dichiarato di custodire e rilanciare una tradizione artistica ancora vivissima. Un classico napoletano riletto dalla voce di Gianluca Zeffiro La scelta di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
