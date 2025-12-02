Milano, 2 dicembre 2025 - Lui è Gianluca Torre, l’agente immobiliare diventato una presenza quotidiana nelle case di milioni di telespettatori, che tra “docce walk-in” e visite come “experience” hanno imparato a conoscerlo (e amarlo) come parte dell’inossidabile trio milanese di “Casa a prima vista” e (più di recente) in “ Turisti per casa”. Da oggi, martedì 2 dicembre, il volto tv ed esperto del settore immobiliare, torna con una nuova stagione del suo podcast “Casa perfetta” (ogni martedì su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione podcast). Protagonisti tanti volti noti della musica, dei social e del piccolo schermo: da Nek a Baby K, passando per Mara Maionchi e Frau ed Ernst Knam, Guido Bagatta, Clio Makeup, Giulia Salemi, Emily Pallini, Lodovica Comello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Gianluca Torre: la casa perfetta? Non esiste. Ma alcuni luoghi parlano di noi. Non dimentico quella dimora ottocentesca (con bunker) a Milano