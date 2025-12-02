Gianluca il medico assolto dopo anni | Volevo mollare tutto

Ascoli Piceno, 2 dicembre 2025 – Una causa lunga 9 anni, con il peso psicologico. I due medici Ernesto Basaglia e Gianluca Guercioni sono stati assolti anche in Appello dall’accusa di omicidio colposo per la morte di un paziente dopo un intervento chirurgico all’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli Piceno. ‘Nessun errore tecnico’ è quanto è emerso durante la prima sentenza e quanto riaffermato durante l’Appello, che ha confermato l’assoluzione piena dei due medici. Si è trattato di una tragica fatalità, una anomalia anatomica, che non poteva essere prevista. Dopo l’assoluzione parla, Gianluca Guercioni, all’epoca dei fatti aiuto primario del Mazzoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

