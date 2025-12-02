Gianluca il medico assolto dopo anni | Volevo mollare tutto
Ascoli Piceno, 2 dicembre 2025 – Una causa lunga 9 anni, con il peso psicologico. I due medici Ernesto Basaglia e Gianluca Guercioni sono stati assolti anche in Appello dall’accusa di omicidio colposo per la morte di un paziente dopo un intervento chirurgico all’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli Piceno. ‘Nessun errore tecnico’ è quanto è emerso durante la prima sentenza e quanto riaffermato durante l’Appello, che ha confermato l’assoluzione piena dei due medici. Si è trattato di una tragica fatalità, una anomalia anatomica, che non poteva essere prevista. Dopo l’assoluzione parla, Gianluca Guercioni, all’epoca dei fatti aiuto primario del Mazzoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Il Dott. Gianluca Sciannamea, medico specialista in Chirurgia Generale e Chirurgia Estetica é disponibile presso il nostro Centro per visite specialistiche e consulenze chirurgiche. Chirurgia generale: tiroide, mammella, ernie, colecisti, colon, surrene Chir - facebook.com Vai su Facebook
Gianluca, il medico assolto dopo anni: “Volevo mollare tutto” - Guercioni era accusato insieme a un collega di omicidio colposo: “Non è stato semplice, si paga un prezzo psicologico incalcolabile” ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it