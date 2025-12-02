Gianluca De Ficchy è il nuovo direttore finanziario di Gucci
Gucci ha scelto l’ex dirigente di Renault, Gianluca De Ficchy, come nuovo direttore finanziario. De Ficchy assumerà ufficialmente l’incarico il 1° dicembre e farà riferimento direttamente alla presidente e amministratrice delegata del marchio, Francesca Bellettini. La nomina si inserisce nel più ampio piano di rilancio avviato dal nuovo amministratore delegato di Kering, Luca De Meo, impegnato a rimettere in sesto il gruppo del lusso, attualmente in difficoltà. Gucci — che genera oltre metà dei profitti del conglomerato — fatica infatti a ritrovare slancio. De Meo, già ceo di Renault, ha assunto la guida di Kering lo scorso settembre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
