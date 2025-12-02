Gianfranco Caliendo mezzo secolo di musica tra palco e ricordi

Un nuovo singolo diventa occasione per ripercorrere un cammino artistico che attraversa generazioni e palchi. Gianfranco Caliendo, voce storica di una delle band più amate del pop, trasforma in musica il traguardo dei suoi cinquant'anni di carriera ufficiale, condensando memorie, incontri e successi in un racconto dal sapore profondamente personale. Un tour carico di gratitudine.

Vi aspettiamo in diretta sul canale nazionale TV di Prima Free 170 alle ore 12 con Passione Musica. Avremmo ospite in video collegamento Gianfranco Caliendo fondatore e cantante dei Giardino dei Semplici, ripercorrendo la storia del leggendario gruppo m - facebook.com Vai su Facebook

