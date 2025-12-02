Giallo sulle origini dello scienziato | La nascita di Riccioli un mistero

Alla ricerca del certificato perduto. L’unico registro sparito dagli archivi parrocchiali è quello del 1598, l’anno di nascita dello scienziato ed astronomo Giovan Battista Riccioli. C’è un giallo nella storia di Stellata. Marco Botti, appassionato di astronomia, sta continuando in queste settimane la ricerca, partita circa una decina d’anni fa dall’ASA, l’Associazione Studi Astronomici. A tutt’oggi, il luogo di nascita preciso di Riccioli rimane incerto, sebbene egli stesso si definisse "ferrariensis" nei suoi testi, dato che i suoi genitori, Giovanbattista e Gaspara Orsini, erano entrambi originari di Bondeno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

