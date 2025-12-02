Giallo di Garlasco ora spuntano le foto di Andrea Sempio davanti a casa Poggi il giorno della morte
Inedite per diciott'anni, sono state pubblicate sul canale Bugalalla Crime della youtuber Francesca Bugamelli, come riporta La Repubblica, le foto che documentano il momento in cui Andrea Sempio, oggi indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si presenta, per due volte, sulla scena dove i carabinieri della compagna di Vigevano, il pm e i parenti della vittima stavano convergendo dopo quanto accaduto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
