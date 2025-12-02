GialappaShow Paola Perego scivola dalle scale e cade | Il Mago Forest dà alla testa

“Il Mago Forest dà alla testa”, è stato questo il commento su Instagram di Paola Perego, co-conduttrice della settima puntata del GialappaShow: si riferisce al suo ingresso in studio, con il sorriso smagliante e un look perfetto, ma con un piccolo intoppo. Sì, perché è leggermente scivolata dalle scale. “È caduta”, si sentono i Gialappi in sottofondo, ma la Perego si è rialzata, anche se poco dopo ha di nuovo perso l’equilibrio. GialappaShow, Paola Perego scivola e cade. La Gialappa’s Band insieme al Mago Forest è tornata in onda il 1° dicembre 2025, con un nuovo appuntamento del GialappaShow, come ogni lunedì dalle 21. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - GialappaShow, Paola Perego scivola dalle scale e cade: “Il Mago Forest dà alla testa”

