Giacca doppiopetto istruzioni per l' uso

La giacca doppiopetto maschile sta vivendo una stagione folgorante. Questo è un fatto. Lo dimostrano le tantissime celeb che da un capo all'altro del globo non perdono occasione di sfoggiarne una, magari in versione spezzata per spiazzare gli astanti e rompere gli schemi dello streetwear imperante, volentieri come completo sartoriale per onorare il flusso continuo di inviti e occasioni mondane. Scegliere di indossare il doppiopetto uomo alla soglia dei vent'anni con la stessa disinvoltura di un over quarantenne azzera gap generazionali e, anzi, avvicina su un terreno comune, quello dell'eleganza, il gusto della pluralità contemporanea.

